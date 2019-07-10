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TSYD - EXPO iş birliği

1 saat önce

2018 yılında Antalya Tarım İl Müdürlüğü'ne devredilen EXPO Antalya Fuar Alanı'nın ülkeler kategorisinde bulunan Tayland Bahçesi, 1 yıl süre ile TSYD Antalya Şubesi'ne teslim edildi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Antalya, Spor
2018 yılında Antalya Tarım İl Müdürlüğü'ne devredilen EXPO Antalya Fuar Alanı'nın ülkeler kategorisinde bulunan Tayland Bahçesi, 1 yıl süre ile TSYD Antalya Şubesi'ne teslim edildi. Tayland Bahçesi'nin teslim töreni, Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek'in katılımıyla EXPO Antalya Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Antalya'nın değeri

İmza töreninde konuşan TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Antalya'daki spor yazarları olarak şehrin değerlerine sahip çıkmak adına böyle bir adım atmayı düşündüklerini belirterek, "Üyelerimiz ile birlikte Tayland Bahçesi'nde etkinlikler gerçekleştirerek EXPO alanına katkı koymak istiyoruz. Sayın Mustafa Özen'e de derneğim adına gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum" dedi. Tarım İl Müdürü Mustafa Özen de "TSYD'nin çağrımıza kulak verip alanımızın canlanmasında rol üstlenmesi bizleri sevindirdi. Ülkemizin bir değeri olan EXPO alanını el birliği ile eski canlı günlerine döndüreceğiz" diye konuştu.

Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen'in çalışmalarıyla tekrar eski günlerine dönmeyi amaçlayan EXPO Antalya Fuar Alanı, bu kapsamda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yaz konserleri düzenlemeye başlayan alan, ülke bahçelerinin de STK'lara ve işletmelere açılmasıyla daha da hareket kazanmayı planlıyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:28 Kaynak: İHA
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