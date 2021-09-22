TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan'dan MGC'ye ziyaret - Son Dakika

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC), TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, TSYD Sivas Şubesi Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ateş ile Abdullah Yiğit ziyaret etti.

MGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Ligin 6. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Demir Grup Sivasspor karşılaşması için kente gelen Çağlayan, Yavuz, Ateş ve Yiğit, MGC'yi ziyaret ederek, MGC Başkanı ve TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner ile görüştü.

TSYD olarak Sivas ve Malatya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kurallarının tartışıldığı ziyarette, spor alanında görev yapan basın mensuplarının sıkıntıları ve neler yapılabilir konusunda istişarelerde bulunuldu.

Çağlayan, ziyarette yaptığı konuşmada, "TSYD olarak Malatya'nın şube olması için her türlü desteği veriyoruz. Malatya Şube olarak daha önemli hizmetler verecektir. Malatya Temsilcilik olmasına rağmen önemli hizmetler vermeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Güner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklara Malatya Kayısısı hediye etti.