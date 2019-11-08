Son Dakika Haberleri: TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesi için dava açtı
Son Dakika Spor TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesi için dava açtı

TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesi için dava açtı

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Levent tesislerinden yararlanan ve kirasını ödemeyen Haliç Üniversitesi'nin tahliyesi için dava açtı.

TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesi için dava açtı, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD), Levent tesislerinden yararlanan ve kirasını ödemeyen Haliç Üniversitesi'nin tahliyesi için dava açtı.


TSYD, kirasını ödemeyen Haliç Üniversitesi'nin Levent tesislerinden tahliyesi için dava açtı. Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklama şu şekilde:


"TSYD Levent tesislerinden yararlanan Haliç Üniversitesi maalesef bu ay da ödemesi gereken ücreti ödememiştir. Haliç Üniversitesi borcunu ödemediği gibi, eğitim ve öğretimi engellediği gerekçesiyle Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'i savcılığa şikayet etmiştir.


Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin eğitimi engellemesi söz konusu olamaz, her zaman üniversite gençliğinin yanındadır. Ama öğrencilerden milyonlarca lira toplayıp gerekli ödemeleri yapmayan Haliç Üniversitesi ile de sonuna kadar mücadele edecektir. TSYD, Haliç Üniversitesi hakkında icra takibi başlatmış, Levent'teki tesislerden tahliyesi için de dava açmıştır." - İSTANBUL

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Haliç Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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