Son Dakika Haberleri: TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi
Son Dakika Spor TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), ödeme alamadığı için Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi.

TSYD, Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD), ödeme alamadığı için Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi.


TSYD'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Haliç Üniversitesi imzalanan işbirliği çerçevesinde 7 yıldan bu yana eğitim faaliyetlerini TSYD Levent tesislerinde sürdürmektedir. Ne var ki el değiştiren ve özel bir firmaya satılan Haliç Üniversitesi o günden bu yana, öğrencilerden milyonlarca lira toplamasına rağmen, derneğimize para ödememektedir. Elektrik ve su borçlarını dahi vermeyen Haliç Üniversitesinin TSYD'ye yaklaşık 500 bin lira borcu bulunmaktadır.


Haliç Üniversitesi yetkilileri, parayı ödemeleri istendiğinde ise TSYD'nin avukatı önünde sayın Cumhurbaşkanına yakın oldukları imasında bulunmuşlar, üstü kapalı bir şekilde bizi tehdit etmişlerdir. Halbuki sayın Cumhurbaşkanına gerçekten yakın olsalardı, kendisinin adının kullanılmasından son derece rahatsız olduğunu çok iyi bilirlerdi. Haliç Üniversitesi yetkililerinin cüreti bununla da bitmemiş, TSYD'nin sahibi olduğu, tadilattaki spor salonunun kapısını kırdırmışlardır.


Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve bünyesinde yaklaşık 1700 gazeteciyi barındıran Türkiye Spor Yazarları Derneği bu yaşananlardan sonra her zaman yaptığı gibi yasal yollara başvurmuştur. Haliç Üniversitesi'nin borcunu ödemesi için icra takibi başlatmış, Levent'ten tahliyesini istemiştir. Spor salonunun kapısını kırdıranlardan da ayrıca şikayetçi olmuştur. Dağ kanunu bu ülke sınırları içinde geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarla yönetilmektedir" denildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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