TSYD ile Dünya Göz arasında protokol yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSYD ile Dünya Göz arasında protokol yenilendi - Son Dakika

TSYD ile Dünya Göz arasında protokol yenilendi

6 saat önce

TSYD Antalya Şubesi ile Dünya Göz Hastanesi arasında yapılan protokol yenilendi.

TSYD ile Dünya Göz arasında protokol yenilendi, System.String[]

TSYD Antalya Şubesi ile Dünya Göz Hastanesi arasında yapılan protokol yenilendi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde Dünya Göz Hastanesi Güney 5. Bölge Direktörü Cevat Süslü ile TSYD Antalya Şube Başkanı Mehmet Şifa Çiçek arasında imzalanan protokol çerçevesinde muayenelerden, tetkiklerden ve ameliyatlardan uygun fiyat şartlarıyla faydalanılabilecek.


İş Geliştirme Uzmanı İsmet Gümüşay'ın da katıldığı imza töreninde Mehmet Şifa Çiçek, kendilerine sunulan bu imkan nedeniyle hastane yönetimine teşekkür etti ve üyelerden bu imkandan yararlanmalarını istedi. Cevat Süslü ise spor gazetecilerinin kendileri için önemli olduğunu, sadece indirim imkanları ile değil, gösterecekleri sıcak ilgi ile de TSYD Antalya Şubesi üyelerine kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. - ANTALYA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSYD açıkladı! 4 büyük kulübün başkanı Çarşamba günü buluşuyor
Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz Fenerbahçe'den TSYD'ye tepki

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:43:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSYD ile Dünya Göz arasında protokol yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]