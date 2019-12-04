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TSYD ile keyifli günler

7 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesince organize edilen, İçişleri Bakanlığının himayesi ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle uzak yörelerde yaşayan öğrencilere yönelik yapılan proje ile çocuklar keyifli günler yaşamaya devam ediyor.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesince organize edilen, İçişleri Bakanlığının himayesi ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle uzak yörelerde yaşayan öğrencilere yönelik yapılan proje ile çocuklar keyifli günler yaşamaya devam ediyor.


Kırsal kesimde yaşayan, maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere yönelik "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Düzköy ilçesi Aykut Lütfü Ofluoğlu İlkokulu öğrencileri proje kapsamında okullarından alındı, şehir merkezine getirildi. Önce Forum Alışveriş Merkezi'nde buz pateni yapan çocuklar, ilk kez yaptıkları bu sporla zaman zaman zor anlar yaşasalar da, "Çok zor ama o kadar da eğlenceli bir spor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Ardından, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olimpik ölçülerdeki birbirinden modern spor tesislerini gezen çocuklar, Mercan Korupark'ta düzenlenen yemeğe de katıldı.


Trabzon'un simgesel yapılarından Atatürk Köşkü'nü de gezen çocuklara çeşitli spor kıyafetleri ve satranç takımından oluşan hediyeler verildi. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, şehir merkezinden uzaklarda yaşayan ve maddi sorunlar nedeniyle birçok şeyden mahrum kalan başarılı öğrencileri motive etmek ve ufuklarını açmak amacıyla başlattıkları projenin üçüncüsünü tamamladıklarını hatırlatarak, "Tek bir arzumuz var, çocuklar hep gülsün. Bundan sonra da bu tür etkinlikler içinde olacağız" dedi. - TRABZON

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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