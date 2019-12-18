TSYD İzmir, Göztepe'nin yeni stadını gezdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD İzmir, Göztepe'nin yeni stadını gezdi - Son Dakika Spor

TSYD İzmir, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

7 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

TSYD İzmir, Göztepe'nin yeni stadını gezdi, System.String[]

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ve stadın mimarı Tuğrul Büyükköken'den yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında bilgiler alarak, basın mensuplarının çalışacağı alanlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.


TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir'de bir dönem yaşanan stat sorunundan sonra Göztepe'nin yeni stadının bitme aşamasına geldiğini hatırlatarak, Alsancak Stadı'nın da en kısa zamanda futbol müsabakalarına ev sahipliği yapmaya başlayacağına inandığını kaydetti. Son dönemde Türkiye'de birçok stat yapıldığını hatırlatan Okumuş, "Göztepe'nin, yeni stadıyla İzmir'i Süper Lig'de başarıyla temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni stat kulüp tarihinde bir dönüm noktası, yalnızca modern bir spor tesisi değil kente değer katacak bir yaşam alanı. Emek harcayan herkesi kutlarız" dedi.


Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ise Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ilk maçı oynamak için çok heyecanlı olduklarını, yeni statlarındaki ilk maçlarını Süper Lig'de 19. haftadaki Beşiktaş'a karşı oynamayı planladıklarını söyledi. Yeni statlarının kendileri için bir milat olacağını kaydeden Papatya, "Kulüp olarak heyecanlıyız. Yeni stadımız İzmir için de çok önemli bir yere sahip olacak" diye konuştu. - İZMİR

Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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