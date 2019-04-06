Tsyd İzmir Koşusu Steel Runner'ın

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu, "Steel Runner" isimli safkan kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu, "Steel Runner" isimli safkan kazandı.



İzmir Hipodromu'nda 1900 metrelik kum pistte gerçekleştirilen ve 3 yaşlı 4 safkan İngiliz tayının katıldığı TSYD İzmir Şubesi Koşusu'nu, jokeyliğini Kadir Tokaçoğlu'nun yaptığı "Steel Runner" isimli tay, beyaz bayrak ayna yaparak kazandı. Koşuda "Muammer Bey" ikinciliği, "Safnur" ise üçüncülüğü elde etti.



Koşunun ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına antrenörü Mehmet Çam'a plaketini, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu verdi.



Törene, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Asbaşkanı Nuri İmre ve Yönetim Kurulu Üyesi Suavi Yardımoğlu, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gözeten, İzmir Şube Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani ile İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan da katıldı. - İZMİR

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