TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş'tan Vali Köşger'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Vali Köşger, ziyarette, Süper Lig'de iki takımla temsil edilen İzmir'in olimpiyatlara çok sayıda sporcu gönderdiğini hatırlattı.

Yenilenen Alsancak Stadı'nın hizmete girmesiyle kentin modern bir spor tesisi daha kazanacağını ifade eden Köşger, bu alandaki yatırımların takipçisi olacaklarını vurguladı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ise dernek çalışmaları hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi.

Okumuş, meslek örgütü olmalarının yanı sıra kentte sporun gelişmesine yönelik faaliyetler de yürüttüklerini anlattı.

Urla'da TSYD'ye ait olimpik yüzme havuzunun çocuklara ve profesyonel yüzücülere hizmet verdiğini aktaran Okumuş, tesisin bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ziyarette, şubenin yönetim kurulu üyeleri Gökhan Özyurtlu, Mutlu Yılmaz ve akreditasyon sorumlusu Nuran Gani de yer aldı.