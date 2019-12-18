TSYD İzmir Şubesi yöneticileri, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ile stadın mimarı Tuğrul Büyükköken'den bilgi aldığı ve basın mensuplarının çalışma alanları konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şube başkanı Bahri Okumuş, İzmir'de bir dönem yaşanan stat sorunundan sonra Göztepe'nin yeni stadının bitme aşamasına geldiğini, Alsancak Stadı'nın da en kısa zamanda ev sahipliği yapmaya başlayacağına inandığını aktardı.

Son dönemde Türkiye'de birçok stat yapıldığını hatırlatan Okumuş, "Göztepe'nin, yeni stadıyla İzmir'i Süper Lig'de başarıyla temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni stat, kulüp tarihinde bir dönüm noktası. Yalnızca modern bir spor tesisi değil kente değer katacak bir yaşam alanı. Emek harcayan herkesi kutlarız." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ise yeni statlarındaki ilk müsabakalarını Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a karşı oynamayı planladıklarını belirterek, karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını kaydetti. Papatya, "Kulüp olarak heyecanlıyız. Yeni stadımız, İzmir için de çok önemli bir yere sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.