TSYD İzmir Şubesi'nde yeni yönetim kurulu belli oldu

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin olağan genel kurulunda Bahri Okumuş yeniden başkanlığa seçildi.

Konak Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Ünal Tümin, divan üyeliklerini Can Beyazkartal ve Memduh Zaptikar yaptı. Tek liste ile gidilen kongrede Bahri Okumuş'un başkanlığındaki yönetim kurulunda Gökhan Özyurtlu, Ali Korkmaz, Sonay Teker, Mutlu Yılmaz, Ergin Karataş ve Ali Gözeten yer aldı. Bahri Okumuş, yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını sürecine kadar bir önceki kongredeki vaatlerinin büyük bölümünü yerine getirdiklerini belirtti. Okumuş, 2020'de pandemiye rağmen geleneksel hale getirdikleri voleybol turnuvasını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.