Son Dakika Haberleri: TSYD İzmir Şubesinden Konak Belediye Başkanı Batur'a ziyaret
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TSYD İzmir Şubesinden Konak Belediye Başkanı Batur'a ziyaret

2 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi yönetimi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti.

TSYD İzmir Şubesinden Konak Belediye Başkanı Batur'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi yönetimi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti.

İzmir şube başkanı Bahri Okumuş'un yanı sıra TSYD Genel Merkez Yöneticisi Nuri İmre, İzmir şube yöneticisi Mutlu Yılmaz ve akreditasyon sorumlusu Nuran Gani'nin katıldığı ziyarette Batur, spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini ve çalışmalarda iş birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Okumuş ise gerçekleştirdikleri organizasyonlarda bugüne kadar verdikleri destekleri için Batur'a teşekkür etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Abdül Batur, Konak, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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