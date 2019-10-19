Son Dakika Haberleri: TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu
Son Dakika Spor TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu

TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5. kez düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluğa ulaştı.

TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5. kez düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluğa ulaştı.


Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksinde Arkas Spor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son maçı öncesinde birinciliğini garantiledi.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Galatasaray HDI Sigorta'nın kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi. - İZMİR

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Galatasaray, voleybol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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