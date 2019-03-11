Son Dakika Haberleri: Tsyd Kupası "Hazeleyes"İn

Tsyd Kupası "Hazeleyes"İn

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına düzenlenen kupa koşusunu Hikmet Kızılkaya'nın sahibi olduğu Hazeleyes isimli İngiliz tayı kazandı.

Tsyd Kupası
Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına düzenlenen kupa koşusunu Hikmet Kızılkaya'nın sahibi olduğu Hazeleyes isimli İngiliz tayı kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromunda kum pistte yapılan 1300 metre mesafeli koşuya 9 dişi tay katıldı. 60 bin lira para ödüllü yarışta jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Hazeleyes, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1.21.89'luk derecesiyle 1,5 boy farkla birincilik potasına ulaşırken, yarışta Lady Ceylin ikinci, Allora üçüncü, Eylül Cemre ise dördüncü oldu.

Yarış sonunda Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Hazeleyes'in sahibi Hikmet Kızılkaya'a birincilik kupasını verirken, TSYD Adana Şube Asbaşkanı Hasan Hüseyin Türk de Hipodrom Müdürü Bora Güralp'e çiçek verdi.

Kupa törenine TSYD Mali İşler Sekreteri Tevfik Dinçkalmış'ın yanı sıra Adana Şube Müdürü Mehmet Önal ile TJK Asıl üyesi Hayrettin Karamazı da katıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Özcan Yıldırım, Kızılkaya, Adana, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor
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