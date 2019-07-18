Son Dakika Haberleri: TSYD Kupası'nda 47. heyecan
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TSYD Kupası'nda 47. heyecan

2 saat önce

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 47. kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası, 6-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

TSYD Kupası'nda 47. heyecan, System.String[]

TÜRKİYE Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 47. kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası, 6-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 47. Folkart TSYD Ege Kupası'na İzmir'in köklü temsilcileri Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor katılacak. Geçen sezon olduğu gibi Folkart Yapı'nın ana sponsorluğunu yaptığı geleneksel turnuvaya İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da katkı sağlayacak. İzmir takımları anlamlı kupayı müzelerine götürüp sezona moralli başlamayı hedeflerken futbolseverler, 2019-2020 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlarını ilk kez TSYD'nin 50 yıla dayanan tarihi organizasyonunda izleme imkanı bulacak.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü saat 19.30'daki Altay-Altınordu derbisiyle başlayacak. Aynı statta 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final müsabakasında kupa için oynama hakkını kazanacak. Kupada tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak. Dev organizasyonda 90 dakikaların beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı sonucunda kazanan belirlenecek. Altay, geçen sezon Tire'nin ev sahipliğinde oynanan 46. TSYD Ege Kupası'nı tarihinde 19. kez müzesine götürmüştü.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:39 Kaynak: DHA
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