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TSYD Mehmetçiğin yanında

10 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi üyeleri ve spor basını çalışanları 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerin olası kan ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

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Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi üyeleri ve spor basını çalışanları 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerin olası kan ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.


Baraj yolu üzerinde bulunan Kızılay Kan Toplama Merkezi'nde bir araya gelen üyeler ve gazeteciler anlamlı bir harekete imza atarak kan bağışladı ve sonrasında da asker selamı verdi. Kan bağışı etkinliğine Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve yönetim kurulu üyeleri, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile TSYD Adana Şubesi geçmiş dönem başkanı Adnan Poyraz da katıldı. Kan bağışı sonrası Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın'a kahve fincanı takımı hediye etti.


Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, 'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Kızılay'ı Adana Şubesi'nin gerek kan gerekse Mehmetçiğin ve bölgede yaşayan ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir lojistik merkezi olduğunu belirterek, spor yazarlarına duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.


Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da duyarlı davranış sergileyen dernek üyelerine ve meslektaşlarına teşekkür ederek, "Yurdumuzun savunmasında canlarını siper eden kahraman Türk Ordusu'nun evlatlarının her zaman yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Kızılay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
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