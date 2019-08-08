TSYD'nin 47. kupası sahibini buluyor
1 saat önce
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin yıllardır futbol sezonu öncesi geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda 47. kupa yarın sahibini bulacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:58 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Yazarları Derneği (TSYD) İzmir
Şubesi'nin yıllardır futbol sezonu öncesi geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda 47. kupa yarın sahibini bulacak. Folkart TSYD Ege
Kupası'nın finalinde TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcileri Altınordu
ile Menemenspor rakip olacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki randevu saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, kupa finalini 10 TL karşılığı izleyebilecek.
Finalde 90 dakika boyunca eşitlik bozulmazsa tarihi kupaya uzanıp sezona moralli başlayacak tarafı uzatmalar oynanmadan direkt seri penaltı atışları belirleyecek. İzmir'de 6 Ağustos Salı günü başlayan 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altınordu, ilk maçta Altay
'ı 1-0 yenerek ilk finalist oldu. Menemenspor, 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka
'yı aynı skorla mağlup ederek finalde kırmızı-lacivertlilerle eşleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor