Son Dakika Haberleri: TSYD'nin 47. kupası sahibini buluyor
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TSYD'nin 47. kupası sahibini buluyor

1 saat önce

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin yıllardır futbol sezonu öncesi geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda 47. kupa yarın sahibini bulacak.

TSYD'nin 47. kupası sahibini buluyor, System.String[]

TÜRKİYE Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin yıllardır futbol sezonu öncesi geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda 47. kupa yarın sahibini bulacak. Folkart TSYD Ege Kupası'nın finalinde TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcileri Altınordu ile Menemenspor rakip olacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki randevu saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, kupa finalini 10 TL karşılığı izleyebilecek.
Finalde 90 dakika boyunca eşitlik bozulmazsa tarihi kupaya uzanıp sezona moralli başlayacak tarafı uzatmalar oynanmadan direkt seri penaltı atışları belirleyecek. İzmir'de 6 Ağustos Salı günü başlayan 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altınordu, ilk maçta Altay'ı 1-0 yenerek ilk finalist oldu. Menemenspor, 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka'yı aynı skorla mağlup ederek finalde kırmızı-lacivertlilerle eşleşti.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Futbol, İzmir, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:58 Kaynak: DHA
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