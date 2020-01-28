TSYD-Seyhan Belediyesi sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi (TSYD) ile Seyhan Belediyesi sportif alanlardaki çalışmalarla ilgili sponsorluk anlaşması yaptı. TSYD Adana Şube yönetimi başkan Akif Kemal Akay ile spor müdürü Nesrin Olgun Arslan'a duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.



Seyhan Belediyesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ortaklaşa gerçekleştirecekleri sportif faaliyetlerle ilgili sponsorluk anlaşması imzaladı. Her iki kurum ilk olarak Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Spor Başarı Ödülleri' için işbirliği yapacak. Etkinlik 'TSYD-Seyhan Belediyesi Spor Başarı Ödülleri Töreni' ismiyle gerçekleştirilecek. Törenin organizasyonu kapsamlı bir şekilde Seyhan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek, ödül almaya değer görülen yapıtlar ödüllendirilecek ve çeşitli hediyeler verilecek. Yine Haziran ayında Masterlar Yüzme Müsabakaları için 'Spor Ödülleri Yarışması' düzenlenecek ve kategorilerinde dereceye giren isimlere ödülleri verilecek. Yine TSYD Adana Şubesi ile Seyhan Belediyesi arasında yılda bir kez ortaklaşa spor semineri düzenlenecek ve tanınmış bir spor adamı spor kamuoyuyla bir araya gelecek. Sportif anlaşmanın yanı sıra Seyhan Belediyesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Sosyal Tesisleri için de yenileme çalışmaları da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Merkez Park içerisinde bulunan sosyal tesislerin iç ve dış cephe boyama çalışmaları yapılacak, oyun parkı ve kamelyalar kurulacak.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret eden Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Nesrin Olgun Arslan, TSYD Adana Şubesi'yle sportif çalışmalarda işbirliği yapacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, son iki yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'Spor Başarı Ödülleri Yarışması'na sponsor olarak destek sunan ve diğer faaliyetlerde ortak hareket edecekleri Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti. - ADANA