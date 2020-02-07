TSYD Sivas Şubesinden

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi "Biz Büyük Bir Aileyiz, Çocuklar Üşümesin" adlı kampanya düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanya kasamında Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı'nın katıldığı programda, Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, kaban, ayakkabı, kazak, gömlek ve pantolon dağıtıldı.

Programda konuşan Savaşçı, TSYD Sivas Şubesinin gerçekten olumlu ve örnek bir davranışla kampanya düzenlediğini belirterek, "Bu kampanyada en önemli olay, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi mantığı ile hareket edilmesi.TSYD'nin sloganında yer aldığı gibi cidden büyük bir aileyiz. Bizlere bu konuda destek sağlayan olumlu ve örnek davranışlar sergileyen TSYD Sivas Şubesini kutluyorum. Eğitim camiası adına kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ise düzenlenen kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Çağlayan, "Kampanya ile hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve geleceğimizi temsil edecek olan öğrencilerimize katkı sağlamak istedik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. TSYD Sivas Şubesinin sosyal sorumluluk projeleri devam edecektir." açıklamasında bulundu.