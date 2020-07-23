TSYD, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un stadını inceledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın, Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un stadını inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve TSYD İl Temsilcisi Feridun Fazıl Özsoy ile mavi-beyazlı ekibin gelecek sezon Süper Lig maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadı'na geçen Taşkın, futbol müsabakalarında görevli muhabir ve foto muhabirlerinin statta kullandığı basın tribünü, foto muhabirlerinin stat içindeki kullanım alanı ve odası, basın dinlenme odası ve basın açıklaması yapılan alanlarda inceleme yaptı.

Taşkın, incelemelerin ardından AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig deneyimi olan bir kulüp olduğunu söyledi.

Stattaki mevcut şartların spor yazarları ve basın mensuplarının çalışması için en ideal koşullara hemen hemen sahip olduğunu aktaran Taşkın, şöyle konuştu:

"Sadece yeni bir sezon olduğu için öncesinde neler yapılabilir, neler eksik, bunları yerinde görebilmek için geldik. Gördüğümüz kadarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadı iyi korumuş ve organize edilmiş. Artık bundan sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve kamuoyu adına görevli bizlerin birlikteliğiyle en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak."