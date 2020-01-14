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TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'i ziyaret etti
6 saat önce
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'i ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yönetim kurulu üyeleri Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel, Çimşir'e Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti.
Çimşir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD heyetine teşekkür etti.
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