TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'i ziyaret etti - Son Dakika Spor

TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'i ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'i ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'i ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'i ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yönetim kurulu üyeleri Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel, Çimşir'e Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti.

Çimşir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD heyetine teşekkür etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ersun Yanal, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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