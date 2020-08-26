TSYD turnuvasında şampiyon Arkasspor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 6'ncı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın üçüncü ve son gününde Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'yı 3-0 mağlup eden Arkasspor, 3'te 3 yaparak şampiyon oldu.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-22 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor'a şampiyonluk kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi. Günün diğer maçında Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. TFL Altekma'nın ikinci olduğu turnuvada Afyon Bld üçüncü, İnegöl Bld dördüncü sırayı aldı.