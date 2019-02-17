Son Dakika Haberleri: Tsyd Üyeleri İçin Sağlık Protokolü

Tsyd Üyeleri İçin Sağlık Protokolü

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi üyelerine yönelik sağlık protokolü imzaladı.

Tsyd Üyeleri İçin Sağlık Protokolü, System.String[]
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi üyelerine yönelik sağlık protokolü imzaladı.

TSYD Antalya Şubesi üyeleri, Dünya Göz Hastanesi imkanlarından indirimli yararlanabilecek. TSYD Antalya Şubesi'nde Dünya Göz Hastanesi Güney 5. Bölge Direktörü Cevat Süslü ile TSYD Antalya Şube Başkanı Mehmet Şifa Çiçek arasında imzalanan protokol çerçevesinde muayenelerden, tetkiklerden ve ameliyatlardan indirimli olarak faydalanabilecek.

İş Geliştirme Uzmanı İsmet Gümüşay'ın da katıldığı imza töreninde Mehmet Şifa Çiçek, kendilerine sunulan bu imkan nedeniyle Hastane yönetimine teşekkür etti ve üyelerden bu imkandan yararlanmalarını istedi.

Cevat Süslü ise aynı kent çatısı altında birlikte çalıştıkları TSYD üyelerine sadece hastalık zamanlarında değil her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Güncel
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