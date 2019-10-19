Son Dakika Haberleri: TSYD Voleybol Turnuvası'nda birinci belli oldu
Son Dakika Güncel TSYD Voleybol Turnuvası'nda birinci belli oldu

TSYD Voleybol Turnuvası'nda birinci belli oldu

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta turnuvada birinciliğe ulaştı.

TSYD Voleybol Turnuvası'nda birinci belli oldu, System.String[]

Organizasyonun ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde Arkas Spor'la karşılaştı.

Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, ikinci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son maçı öncesinde birinciliğini garantiledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Galatasaray HDI Sigorta'nın kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.

Turnuva saat 15.00'te başlayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
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