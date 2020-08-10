TSYD: "Zorbalara pabuç bırakmayacağız"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Haliç Üniversitesi ile yaşadığı sıkıntılılar nedeniyle bir açıklama yayımladı.

TSYD'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haliç Üniversitesi, TSYD Levent tesislerinde 5 aydır bir kuruş kira ödemeden oturmaktadır. Yönetim kurulumuz bunun üzerine geçtiğimiz mart ayında Haliç Üniversitesi aleyhine dava açmış ve kazanmıştır. Mahkeme birkaç gün önce Haliç'in Levent'ten tahliyesine karar vermiş, ancak daha karar yazılmadığı için işlem gerçekleşmemiştir.

Kamuoyunun şunu bilmesinde yarar vardır. Bu dakikadan sonra TSYD'nin bu anlayıştaki bir kurum ile aynı çatı altında olması mümkün değildir. Haliç Üniversitesi, er ya da geç Levent'i terk edecektir.

Ama kötü kiracılıktan daha vahim olanı, bir eğitim kurumunun zorbalığa yeltelenmesidir. Haliç Üniversitesinin bünyesindeki korumalar pazar günü Levent'e gelerek pandemi nedeniyle kapalı olan spor salonunun kapılarını kırmışlardır. Bu nasıl bir anlayıştır? Çocuklarımızı bu emri veren zihniyetlere mi teslim ediyoruz? Görevlilerimiz İstanbul'un göbeğindeki bu eşkıya vari davranış karşısında bile soğukkanlılığını kaybetmemiş, gerekli makamlara şikayette bulunmuş, olay savcılığa intikal etmiştir.

Herkes şunu iyi bilmelidir ki; TSYD zorbalığa asla pabuç bırakmaz. Ama bunu kaba kuvvetle değil, yasalar çerçevesinde yapar. Nitekim zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bugün tutuklu bulunan Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti eski başkanıyla da zamanında sorunlar yaşanmış, sonunda haklı çıkan TSYD olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır.

Bu üzücü süreçte bizi mutlu eden tek husus, Edirne'den Ardahan'a kadar tüm medyanın bize sahip çıkmış olmasıdır. Bu nedenle başta üyelerimiz olmak üzere tüm basın emekçilerine, haber ajanslarına, gazetelere, televizyonlara, internet medyasına ve Anadolu'nun dört bir köşesindeki gazete cemiyetlerine sonsuz şükranlarımızı sunuyor, son söz olarak yaşasın adalet diyoruz." - İSTANBUL