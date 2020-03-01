TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Son Dakika Spor TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor

TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı

27 dakika önce

Galatsaray-Gençlerbirliği maçı öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadı.

TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

Galatasaray - Gençlerbirliği müsabakası öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları skor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

GALATASARAYLILAR "MEHMET" YAZILI TİŞÖRTLE ISINMAYA ÇIKTI

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi. Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti. Takımlar maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Linnes'in eşi de gözyaşlarını tutamadı.

"SİZ BİZİ ÇANAKKALE'DEN İYİ TANIRSINIZ"

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı. Öte yandan taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.

Gençlerbirliği, Suriye, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:44 
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