Son Dakika Haberleri: TT Stadı'nda sürpriz isim! Khabib Nurmagomedov
Son Dakika Spor TT Stadı'nda sürpriz isim! Khabib Nurmagomedov

TT Stadı'nda sürpriz isim! Khabib Nurmagomedov

50 dakika önce

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti.

TT Stadı'nda sürpriz isim! Khabib Nurmagomedov, System.String[]

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti. Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.


79 BASIN MENSUNU TAKİP ETTi


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Real Madrid maçını 55'i İspanyol olmak üzere 79 yabancı gazeteci takip etti.


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında Real Madrid'i konuk etti. Gruptaki kritik mücadeleyi yurt dışından birçok basın mensubu tribünden takip etti. Söz konusu müsabakaya 55'i İspanyol olmak üzere 79 yabancı gazeteci akredite oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele için İspanya basının yanı sıra Fransa, Fas, Yunanistan, İsrail, İngiltere, Hollanda, Lübnan, Japonya, Romanya, Rusya ve Azerbaycan'dan gelen gazeteciler de basın tribünündeki yerlerini aldı.

Khabib Nurmagomedov, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:24 
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