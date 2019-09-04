Son Dakika Haberleri: TT Stadyumu'nun kapasitesi artıyor! 52 binden 62 bine...
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TT Stadyumu'nun kapasitesi artıyor! 52 binden 62 bine...

3 saat önce

Galatasaray, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti.

TT Stadyumu'nun kapasitesi artıyor! 52 binden 62 bine..., System.String[]

Galatasaray, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti.


Temeli 13 Aralık 2007'de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor.


Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine TFF'ye başvuru yapan Galatasaray yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor.


Sarı-kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650'den 62 bine çıkaracak.


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Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:34 
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