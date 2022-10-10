Ttb: "Adaletin Bir An Önce İşletilmesi, Soruşturmanın Acil Olarak Tamamlanarak Hastanenin Yeniden Hizmet Verebilmesinin Takipçisi Olacağız" - Son Dakika
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Ttb: "Adaletin Bir An Önce İşletilmesi, Soruşturmanın Acil Olarak Tamamlanarak Hastanenin Yeniden Hizmet Verebilmesinin Takipçisi Olacağız"

10.10.2022 16:08
Ttb: "Adaletin Bir An Önce İşletilmesi, Soruşturmanın Acil Olarak Tamamlanarak Hastanenin Yeniden Hizmet Verebilmesinin Takipçisi Olacağız"

ürk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul’da yoğun bakım hastasına uygulanan kötü muamele ve ilgili özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin “Adaletin hem yoğun bakımda görüntülere konu olan hastamız için hem hastanenin kapanmasıyla mağduriyet yaşayacak diğer hastalar için hem de emeği, onuruyla çalışan tüm sağlık çalışanları için bir an önce işletilmesinin, soruşturmanın acil olarak tamamlanmasının ve hastanenin bir an önce gerektiği gibi hizmet verir hale dönmesinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da yoğun bakım hastasına uygulanan kötü muamele ve ilgili özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin "Adaletin hem yoğun bakımda görüntülere konu olan hastamız için hem hastanenin kapanmasıyla mağduriyet yaşayacak diğer hastalar için hem de emeği, onuruyla çalışan tüm sağlık çalışanları için bir an önce işletilmesinin, soruşturmanın acil olarak tamamlanmasının ve hastanenin bir an önce gerektiği gibi hizmet verir hale dönmesinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

TTB, İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastaya hastane çalışanlarınca kötü muamele uygulanan özel hastanenin kapatılması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İstanbul'da bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastaya bakmakla yükümlü sağlık çalışanları tarafından gösterilen davranışlarla ilgili Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi'nde yer alan 'Tüm tıbbi bakım ve eğitim sürecinde hastanın onuruna ve özel yaşamına onun kültür ve değerleri göz önüne alınarak saygı gösterilmelidir' cümlesini hatırlatarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili idari, hukuki ve etik süreçlerin müdahili ve takipçisi olacağız demiştik.

"ADALETİN BİR AN ÖNCE İŞLETİLMESİNİN VE HASTANENİN YENİDEN HİZMET VEREBİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu vahim olayın 7 ay kadar önce gerçekleştiğini, olayın yargıya intikal ettiğini öğrenmiş bulunduk. Hukuki süreç devam etmekteyken paylaşılan görüntülerin akabinde hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu öğrendik. Adaletin hem yoğun bakımda görüntülere konu olan hastamız için hem hastanenin kapanmasıyla mağduriyet yaşayacak diğer hastalar için hem de emeği, onuruyla çalışan tüm sağlık çalışanları için bir an önce işletilmesinin, soruşturmanın acil olarak tamamlanmasının ve hastanenin bir an önce gerektiği gibi hizmet verir hale dönmesinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz."

NE OLMUŞTU?

Twitter'de 5 Ekim'de, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi olan yaşlı bir hastanın yüzüne sağlık çalışanlarının para fırlatarak dalga geçtiğine ilişkin görüntüler yayılmıştı. Kamuoyunun tepkisini toplayan görüntüler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak konuyla ilgili adli işlemlerin başlatıldığını ve hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurmuştu. Koca, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek. Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

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Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ttb: 'Adaletin Bir An Önce İşletilmesi, Soruşturmanın Acil Olarak Tamamlanarak Hastanenin Yeniden Hizmet Verebilmesinin Takipçisi Olacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ttb: "Adaletin Bir An Önce İşletilmesi, Soruşturmanın Acil Olarak Tamamlanarak Hastanenin Yeniden Hizmet Verebilmesinin Takipçisi Olacağız" - Son Dakika
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