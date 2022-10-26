TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı - Son Dakika
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TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

26.10.2022 09:21
TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Fincancı'nın görevden alınması için de Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.

''GÖREVDEN ALINSIN'' TALEBİNDE BULUNULDU

Fincancı'nın görevden alınması için de Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile suçlanıyor.

YORUMLAR (1)
  • ali sarı: OTURTACAKSAN SANDALYEYE KONUŞTURACAKSIN ARKASINDA HANGİ EMPERYAL GÜÇLER VAR ARAŞTIRACAKSIN.HAYIRDIR NE OLUYOR DİYENİDE ALACAKSIN İÇERİ.DEVLET OLARAK SEN TAVİZ VERDİKÇE BUNLAR AZDIKÇA AZAR.DEMEDİ DEME İBRAAAAMMMMM Cevap Yaz 38 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı - Son Dakika
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