TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

ali sarı:

OTURTACAKSAN SANDALYEYE KONUŞTURACAKSIN ARKASINDA HANGİ EMPERYAL GÜÇLER VAR ARAŞTIRACAKSIN.HAYIRDIR NE OLUYOR DİYENİDE ALACAKSIN İÇERİ.DEVLET OLARAK SEN TAVİZ VERDİKÇE BUNLAR AZDIKÇA AZAR.DEMEDİ DEME İBRAAAAMMMMM