Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.
Fincancı'nın görevden alınması için de Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.
Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatmıştı.
Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile suçlanıyor.
Son Dakika › Güncel › TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı - Son Dakika