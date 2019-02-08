Son Dakika Haberleri: Ttb Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Sera 100 Birimlik Bir Yatırımsa 75...

Ttb Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Sera 100 Birimlik Bir Yatırımsa 75...

5 dakika önce

TTB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz.

Ttb Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın:
TTB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği var"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:28 Kaynak: AA

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