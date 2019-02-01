Son Dakika Haberleri: Ttb'den "14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü"Ne Davet

Ttb'den "14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü"Ne Davet

1 saat önce

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Tabip odalarını ve hekimleri 14 Mart günü meşaleleriyle şehirlerini aydınlatmaya, 17 Mart Pazar günü 1919 tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul'da yapılacak '1919'dan 2019'a 14 Mart Büyük Hekim...

Ttb'den
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Tabip odalarını ve hekimleri 14 Mart günü meşaleleriyle şehirlerini aydınlatmaya, 17 Mart Pazar günü 1919 tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul'da yapılacak '1919'dan 2019'a 14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü'ne katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Adıyaman, TTB Genel Merkezi'nde, bu yıl 14 Mart'ın 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında basın toplantısı düzenledi.

TTB'nin son dönemde 14 Mart'ı bayram olarak kutlamadığını belirten Adıyaman, bunun yerine Türkiye'de hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve toplum sağlığının sorunlarını tartışmak, bunlara bir çözüm üretmek amacıyla toplantılar düzenlediklerini dile getirdi.

Adıyaman, özgürlük ve bağımsızlığın, hekimlik mesleğinin karekterini oluşturduğunu ifade ederek, hekimlerin sağlıklı ve mutlu bir yaşamın ancak özgür ve bağımsız bir ülkede gerçekleşebileceğini en iyi bilen meslek grubu olduğunu kaydetti.

Hekimlerin aynı zamanda demokrasinin, barışın, eşitliğin ve aydınlanmanın önemli temsilcileri olduğunu ifade eden Adıyaman, "Hekimler tıp haftalarını tıpkı 1919'da tıbbiyelilerin halkına duyduğu sorumluluk duygusuyla kutlayıp halkın taleplerini hekimlerin talepleriyle birleştirmeye çalıştılar. Türk Tabipleri Birliğinin 14 Mart açıklamaları ve etkinlikleri, bu görev ve sorumluluk örnekleriyle doludur." diye konuştu.

"1919'dan 2019'a 14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü"

Adıyaman, insanın insanca ve sömürüsüz bir dünyada yaşaması için mücadele eden, yaşamlarını bu uğurda yitiren tıbbiyelilerin, tarihin gurur verici örnekleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"14 Mart'ın 100'üncü yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak karanlığa karşı aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, savaşlara karşı barışı, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti 14 Mart 1919 bilinciyle savunuyoruz.

Tabip odalarını ve hekimleri 14 Mart günü meşaleleriyle şehirlerini aydınlatmaya, 17 Mart Pazar günü 1919 tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul'da yapılacak '1919'dan 2019'a 14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne' katılmaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:17 Kaynak: AA

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