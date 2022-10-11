Ttb'den 'Ek Randevu' Uygulamasına Tepki: "Mesai İçinde ve Dışında Kısa Aralıklarla Muayene ve Tıbbi İşlem Dayatmasına Son Verilmesini İstiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ttb'den 'Ek Randevu' Uygulamasına Tepki: "Mesai İçinde ve Dışında Kısa Aralıklarla Muayene ve Tıbbi İşlem Dayatmasına Son Verilmesini İstiyoruz"

11.10.2022 14:44
Ttb'den 'Ek Randevu' Uygulamasına Tepki: "Mesai İçinde ve Dışında Kısa Aralıklarla Muayene ve Tıbbi İşlem Dayatmasına Son Verilmesini İstiyoruz"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın ‘ek randevu’ uygulamasına tepki göstererek, “Bilimsellikten uzak, sadece ticarethane için ‘müşteri memnuniyeti’ zihniyeti ile davranan, nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayan, dinlenme hakkımıza saldıran, mesleki etik ve hekimlik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz. Dinlenme hakkımızı gasp eden ek randevu sistemine, mesai içinde ve dışında kısa aralıklarla muayene ve tıbbi işlem dayatmasına son verilmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın 'ek randevu' uygulamasına tepki göstererek, "Bilimsellikten uzak, sadece ticarethane için 'müşteri memnuniyeti' zihniyeti ile davranan, nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayan, dinlenme hakkımıza saldıran, mesleki etik ve hekimlik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz. Dinlenme hakkımızı gasp eden ek randevu sistemine, mesai içinde ve dışında kısa aralıklarla muayene ve tıbbi işlem dayatmasına son verilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB, Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerine gönderdiği talimatla ek randevu uygulaması başlatması ile ilgili açıklama yaptı. TTB tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"HER SAAT İÇİN VERİLEN EK RANDEVULAR İLE MUAYENE SÜRELERİ NEREDEYSE 2-3 DAKİKAYA İNECEKTİR"

"Uzun süredir Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık müdürlüklerine ve oradan tüm sağlık birimlerine gönderilen yazılarla ve idarecilerin sözel ifadeleriyle gelen hastaların geri çevrilmemesi yönünde baskı oluşturulmuştu. Bu nedenle meslektaşlarımız, bir poliklinikte günde 80-100 veya daha fazla hasta bakmaktaydı. Bu şekilde muayene süreleri 5 dakikanın da altına düşmüştü. Bu baskı, teşvik ek ödeme sisteminin getirilmesiyle daha da artırılmaya çalışılmaktadır. Şimdi ise her saat için verilen ek randevular ile muayene süreleri neredeyse 2-3 dakikaya inecektir. Ek randevular kamuoyuna sunulurken 'Randevular hekimlerin tercihi ile oluşturulacaktır' denilse de pratikte gördüğümüz öyle değildir. Randevu alan veya almadan gelen hastalara ek olarak verilen randevular, poliklinik önlerinde hasta-hasta, hasta-hekim arasında kaos yaratacak, kavga ve şiddete neden olarak sağlık hizmetlerinin daha da aksamasına neden olabilecektir. Bu kadar kısa sürede hastaların ancak yüzüne bakılabilecektir, dolayısıyla sağlık hizmeti verebilmek dahi mümkün olmayacaktır.

"SAĞLIKTA HIZ VE ÇOK HASTA BAKMAK, SONUCU TELAFİ EDİLMEYECEK SONUÇLARA NEDEN OLABİLECEKTİR"

Çöken sağlık sisteminin yerine, tüm bu sistemi değiştirerek koruyucu sağlığı ön plana çıkaran basamaklı bir sistem getirilmediği sürece bu sistemdeki kaos ve çöküş artarak devam edecektir. Aylar sonraya sıra bulunabilen randevu sistemi, ek randevular ile her 2-3 dakikada bir hasta bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu, özellikle ikinci ve üçüncü basamak hastanelere yığılmaları artırmaktan başka bir işe yaramayacak, niteliksiz sağlık hizmetlerine neden olarak toplumun sağlığını daha da olumsuz etkileyecektir. Biz hekimlere ise daha fazla şiddet, daha fazla malpraktis, daha fazla yıpranma, daha niteliksiz sağlık hizmeti sunma olarak geri dönecektir. Biz, bu sistemi zaten yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan kaldırmak yerine, sistemden vazgeçilmeyerek hekimler daha fazla baskı altına alınmakta, 'Daha hızlı ve daha fazla hasta bakın, daha çok kazanın' denilmektedir. Bazı idareciler tarafından hekimlere gönderilen yazılar ve sözlü ifadelerde, 'Bakanlık iyileştirmeler yaptı, siz de daha fazla çalışarak hizmet edin' denildiği, MHRS dışında hasta bakmayanlara soruşturma açılacağı, ceza verilerek taban ek ödemeden mahrum edilecekleri tarafımıza bildirilmiştir. Sağlıkta hız ve çok hasta bakmak, sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara neden olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak her türlü adli, tıbbi, idari sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

"DİNLENME HAKKIMIZI GASP EDEN EK RANDEVU SİSTEMİNE, MESAİ İÇİNDE VE DIŞINDA KISA ARALIKLARLA MUAYENE VE TIBBİ İŞLEM DAYATMASINA SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanlığı'nın 'Beyaz Reform'unun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten uzak, sadece ticarethane için 'müşteri memnuniyeti' zihniyeti ile davranan, nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayan, dinlenme hakkımıza saldıran, mesleki etik ve hekimlik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz. Dinlenme hakkımızı gasp eden ek randevu sistemine, mesai içinde ve dışında kısa aralıklarla muayene ve tıbbi işlem dayatmasına son verilmesini istiyoruz."

YORUMLAR
500
Bakan Koca: 'Tüm ülkeler için bu alandaki en önemli görev salgınları erken tespit etmek, müdahale etme kapasitelerini güçlendirmektedir' Bakan Koca: 'Tüm ülkeler için bu alandaki en önemli görev salgınları erken tespit etmek, müdahale etme kapasitelerini güçlendirmektedir' Yaşar Üniversitesine 'Beslenme Dostu İş Yeri' belgesi Yaşar Üniversitesine 'Beslenme Dostu İş Yeri' belgesi
Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ttb'den 'Ek Randevu' Uygulamasına Tepki: 'Mesai İçinde ve Dışında Kısa Aralıklarla Muayene ve Tıbbi İşlem Dayatmasına Son Verilmesini İstiyoruz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:29 Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 16:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ttb'den 'Ek Randevu' Uygulamasına Tepki: "Mesai İçinde ve Dışında Kısa Aralıklarla Muayene ve Tıbbi İşlem Dayatmasına Son Verilmesini İstiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement