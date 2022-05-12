Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: "Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz " - Son Dakika
Üye Girişi

Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: "Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz "

12.05.2022 18:47
Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: "Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz "

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkûmiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. TTB, “Demokrasinin sağlığın şartı olduğunu bilen bir mesleğin mensupları olarak Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız. Meslektaşımız nezdinde cezalandırılan adalet, özgürlük ve demokrasi talebidir. Her türlü sesin susturulduğu, antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkümiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. TTB, "Demokrasinin sağlığın şartı olduğunu bilen bir mesleğin mensupları olarak Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Meslektaşımız nezdinde cezalandırılan adalet, özgürlük ve demokrasi talebidir. Her türlü sesin susturulduğu, antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB, Yargıtay'ın, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'na destek mesajı yayınlayan TTB, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Demokrasinin sağlığın şartı olduğunu bilen bir mesleğin mensupları olarak Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Meslektaşımız nezdinde cezalandırılan adalet, özgürlük ve demokrasi talebidir. Her türlü sesin susturulduğu, antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz."

"YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

TTB Merkez Konseyi Başkanı ve TİHV Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Korur Fincancı da sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Canan Kaftancıoğlu'na biçilen ceza ve siyasi yasak kararı, Gezi davasında yağan ağır cezalar, HDP'ye yönelik saldırılar, her biri bizim demokrasi, adalet ve özgürlükler için daha da kuvvetli bir dayanışma içinde olmamızı zorunlu kılıyor. ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

YORUMLAR
500
Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?' CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?'

Canan Kaftancıoğlu, Demokrasi, Yargıtay, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: 'Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz ' - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:23:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: "Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement