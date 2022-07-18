Ttb'den, Siyanür Sızıntısı Nedeniyle Anagold Madencilik'e ve Kamu Görevlilerine Suç Duyurusu - Son Dakika
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Ttb'den, Siyanür Sızıntısı Nedeniyle Anagold Madencilik'e ve Kamu Görevlilerine Suç Duyurusu

18.07.2022 15:13

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madenindeki siyanür sızıntısı ile ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madenindeki siyanür sızıntısı ile ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TTB, Erzincan İliç'teki altın madenindeki siyanür sızıntısına ilişkin Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında 11 Temmuz'da suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

TTB'den bugün yapılan açıklamaya göre, suç duyurusunda Erzincan Valiliği'nin açıklamasının aksine siyanür içerikli solüsyonun toprakta hapsolmadığı, önemli bir kısmının gaz fazına geçerek havaya dağıldığı ve sorunun çözüldüğü algısının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgede tüm canlılar için yaşanabilecek riskleri de içeren suç duyurusu metninde ÇED raporlarına, resmi tutanaklara, numune analizlerine, bilirkişi incelemelerine ve uzman görüşlerine de yer verildi. TTB'nin, suç duyurusu şöyle:

"Yukarıda açıklanan nedenlerle Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ yöneticileri ile gereken idari önlemleri almayan, denetim yapmayan olaya yol açan izin ve ruhsatları veren kamu görevlilerinin tespit edilmesini, yapılacak soruşturma sonucunda, tespit edilen şüpheliler ile şirketin atılı suçlardan cezalandırılmalarına ve TCK madde 60 gereğince şüpheli şirkete verilen tüm izinlerin iptaline karar verilmesi için haklarında kamu davası açılmasını talep ederiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ttb'den, Siyanür Sızıntısı Nedeniyle Anagold Madencilik'e ve Kamu Görevlilerine Suç Duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ttb'den, Siyanür Sızıntısı Nedeniyle Anagold Madencilik'e ve Kamu Görevlilerine Suç Duyurusu - Son Dakika
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