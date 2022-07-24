TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasına tepki

24.07.2022 01:15
TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasına tepki

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli ilçesindeki 22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasını kınadı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli ilçesindeki 22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasını kınadı.

Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li Ereğli Belediyesinin düzenlemiş olduğu festivalde 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülünü bu sene, terör örgütü propagandası yapmaktan hapis cezası alan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütü Eş Başkanı'na barış ödülü veren, TBMM'ye girişi yasak olan, PKK terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen derneğin kurucuları arasında yer alan ve bu güzide ülkemizin birliğine, dirliğine faydası olacak her türlü çalışmaya karşı çıkan ve dahası Türkiye'nin Ermeni soykırımı yaptığı iddiasını savunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı olarak belirleyen iradeyi esefle kınıyoruz."

Bu hatayı yapanların acilen bundan dönmesi gerektiğini net dille belirttiklerini aktaran Tosun, "Bu kadar olumsuz sıfata sahip olan bir kişiyi bu törende 'Barış Ödülü'nü verdirmeyi planlayanları ise vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Allah, bu fikirleri olanlara ve destekleyenlere fırsat vermesin." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk'ten Posbıyık'a kınama MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk'ten Posbıyık'a kınama
Kaynak: AA

Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB Genel Başkanı Fincancı'ya 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülü verilecek olmasına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi'nin Tahran pozu Almanları endişelendirdi: Bu bir meydan okumadır
00:47 AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
22:44 Devlet unutmaz! Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristleri acı bir son bekliyor
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
22:03 CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 01:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement