TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilmesine tepki - Son Dakika
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TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilmesine tepki

24.07.2022 13:56
TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilmesine tepki

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ile MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Ereğli ilçesindeki 22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilmesini kınadı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ile MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Ereğli ilçesindeki 22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilmesini kınadı.

Tosun, yaptığı açıklamada, CHP'li Ereğli Belediyesinin düzenlemiş olduğu festivalde skandal bir olay yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülünü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütü Eş Başkanı'na ödül veren, TBMM'ye girişi yasağı olan, PKK terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen derneğin kurucuları arasında yer alan, Türkiye'nin Ermeni soykırımı yaptığı iddiasını savunan ve bu güzide ülkemizin birliğine, dirliğine faydası olacak her türlü çalışmaya karşı çıkan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya vermiştir. Dünden beri gerek siyasi gerek vatandaşlarımız tarafından verilen tepkilere rağmen ısrarla hatalarının peşinden giden başta Belediye Başkanı Posbıyık ve CHP yetkililerini kınıyorum. Alınan kararlar, verilen ödül tam bir skandal ve Zonguldak'ımızın tarihinde olmayan bir kara leke olarak yazılmıştır."

"Ereğli Belediyesi, bu ihanete ortaklığın bedelini ödeyecektir"

MHP İl Başkanı Varol Demirköse de yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"PKK'nın yanında olan, HDP'nin yolundan giden, bölücü terör örgütüne tepki göstermeyen ve propagandasını yapan, PKK'nın şehit ettiği doktor, ebe ve hemşirelerimize sesi çıkmayan Türk Tabipler Birliği, vatanımıza ve milletimize ihanet içindedir. CHP'li Ereğli Belediyesi tarafından 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülünün TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Fincancı'ya verilmesi, CHP zihniyetinin gerçek yüzünü tekrar göstermiştir. Türk Tabipler Birliğinin ihanetine ödül vererek ortak olan Ereğli Belediyesi, bu ihanete ortaklığın bedelini ödeyecektir."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şebnem Korur Fincancı, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB Genel Başkanı Fincancı'ya 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülü verilmesine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilmesine tepki - Son Dakika
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