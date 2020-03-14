TTB: Pandemi de şiddet de sağlıkta kamusal yaklaşımla önlenir - Son Dakika

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Pandeminin de, sağlıkta şiddetin de ortadan kaldırılmasının yolu sağlıkta kamusal bir yaklaşımın hakim kılınmasından geçmektedir" dedi.

Prof. Dr. Adıyaman, 'yeni koronavirüs' (Covid-19) olarak adlandırılan ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yaygın ölümlere yol açtığı bilinen salgın tehdidiyle karşı karşıya olunan günlerden geçtiklerine işaret etti. Prof. Dr. Adıyaman, Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla salgını 'pandemi' olarak tanımladığına vurgu yaparak, "Ülkelerin sağlık sistemlerinin deyim yerindeyse sınandığı bir dönem olacak bu, halk sağlığına bakışın neticelerinin ortaya çıkacağı bir dönem, tüm dünyanın sağlık hakkına ve sağlık hizmetlerine yaklaşım yönünden dersler çıkaracağı bir dönem" dedi.

Prof. Dr. Adıyaman, bu dönemde sağlık çalışanlarına, benzer tüm zamanlarda olduğu gibi son derece önemli görevler düştüğünü kaydederek, "Peki, kim bu sağlık çalışanları? Her tür olağandışı sağlık hizmetinin sunumu sırasında risk grupları arasında ilk sırada yer alanlar. Vatandaşın sağlık hakkına sahip çıkarken, kendi özlük hakları, çalışma koşulları tahrip edilenler. Yöneticiler tarafından günlük politik çıkarlar uğruna, sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların sorumlusuymuş gibi gösterilerek hastalarıyla karşı karşıya getirilenler. Özveriyle ve fedakarca sundukları hizmet sırasında giderek artan oranlarca şiddetle karşı karşıya olanlar. Yaralananlar, sakatlananlar, öldürülenler. Hekimler, hemşireler, diş hekimleri, ebeler, eczacılar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, sağlık teknisyenleri, sağlık memurları, psikologlar, biyologlar, paramedikler, hastabakıcılar, taşeron sağlık işçileri, bizler. 14 Mart'a giderken içinde bulunduğumuz sağlık ortamının küçücük bir yerden görüntüsü bu" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BEYAZ MİTİNGİ İPTAL ETTİK'

Binlerce yıldır bu topraklarda şifa dağıtmış hekimlere ve sağlık çalışanlarına kulak vermek gerektiğini ifade eden Adıyaman, "Bizler, sağlık meslek örgütleri olarak, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla sağlık alanındaki sorunları dile getirmek, özellikle de 'sağlıkta şiddete hayır' demek için 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara 'da yapmayı planladığımız 'Büyük Beyaz Miting'i mesleki sorumluluğumuzun bilinciyle, tüm konsantrasyonumuzu koronavirüsün yaratacağı sağlık sorunlarının çözümüne odaklayabilmek için şimdilik iptal ettik. Ama taleplerimiz geçerliliğini koruyor. TTB'nin hazırladığı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezalarının artırılmasını öngören 'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı' bir an önce yasalaştırılmalıdır. İş yerinde yaşanan şiddet, iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Poliklinik muayene randevuları, sağlık çalışanlarının hastalarıyla sağlıklı iletişim kurabileceği, yeterince ilgilenebileceği ve nitelikli hizmet verebileceği şekilde düzenlenmelidir. Acil servisler hızla sadece acil hastalara hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, sevk zinciri uygulamasına geçilmelidir" ifadelerini kullandı.

Adıyaman, sağlık alanında şiddetin önlenmesi ve toplumun sağlık hakkının korunması gerektiğini belirterek, "Pandeminin de, sağlıkta şiddetin de ortadan kaldırılmasının yolu sağlıkta kamusal bir yaklaşımın hakim kılınmasından geçmektedir. TTB'nin aklı ve yüreği hekimlerdir. Örgütsel deneyimimizin, bilimsel bilgi birikimimizin ve dayanışmamızın, bütün sorunların çözümünde en büyük gücümüz olduğunu biliyor, tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart'ını kutluyorum" dedi.