TTB üyeleri Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TTB üyeleri Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

TTB üyeleri Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) üyeleri, Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

TTB üyeleri Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret etti, System.String[]

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) üyeleri, Giresun'daki Doku Kültürü Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan'ın beraberindeki üyelerle, Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) bünyesinde kurulan Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

FAE Müdürü Aysun Akar'ın heyete, laboratuvarda özellikle fındık bahçelerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan fidanların yetiştirileceği bilgisini verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Ergan'ın şu ifadeleri de yer aldı:

"TTB olarak fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için uyguladığımız projelerde FAE ile birlikte hareket ediyoruz. Gelinen noktada bahçelerini yenilemek isteyen üreticilerin en fazla ihtiyaç duydukları fındık fidanları oluyor. Bu yıl 7 bin fidan söküp, yerine yenilerini dikmek üzere üreticilere ücretsiz dağıttık. Ancak fidan konusunda en sağlıklı yöntem doku kültürü laboratuvarında üretilecek fidanların kullanılmasıdır. Doku Kültürü Laboratuvarı bu ihtiyacı karşılayacağı için çok iyi bir yatırım oldu."

Trabzon, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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