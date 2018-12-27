Son Dakika Haberleri: Ttb Üyesi 11 Hekimin Yargılanmasına Başlandı (2)

Ttb Üyesi 11 Hekimin Yargılanmasına Başlandı (2)

1 saat önce

SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİSanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından savcı mütalaasında bütün sanıkların, 1 Eylül 2016'daki açıklamaları ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytindalı Harekatına ilişkin 24 Ocak...

Ttb Üyesi 11 Hekimin Yargılanmasına Başlandı (2), System.String[]
SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından savcı mütalaasında bütün sanıkların, 1 Eylül 2016'daki açıklamaları ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytindalı Harekatına ilişkin 24 Ocak 2018'deki açıklamalarıyla da bu suçu iki kez işledikleri, bu nedenle sanıkların TCK'nın 216'ncı maddesi uyarınca, 2 şer yıldan 6 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı ayrıca sanıklardan Hande Arpat'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle, yayın yoluyla zincirleme bir şekilde 'silahlı terör örgütü propagandası' yaptığını, bu suçtan da 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

Mahkeme, savcı görüşünün ardından sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:08 Kaynak: DHA

TSK, 1 Eylül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:39:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ttb Üyesi 11 Hekimin Yargılanmasına Başlandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]