TTF Başkanı Cengiz Durmuş: İstinye'deki tesis kamp ve eğitim merkezine dönecek - Son Dakika

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: İstinye'deki tesis kamp ve eğitim merkezine dönecek

"Sharapova mı gelecek, şaka mı diye bakılan günlerden tenis ailesi olarak bugünlere geldik""Tedbirler doğrultusunda hiçbir sporcuyu bir organizasyona götüremiyoruz"Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Daha önceki yıllarda 'Sharapova mı gelecek, şaka mı?

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: İstinye'deki tesis kamp ve eğitim merkezine dönecek, System.String[]

"Sharapova mı gelecek, şaka mı diye bakılan günlerden tenis ailesi olarak bugünlere geldik"

"Tedbirler doğrultusunda hiçbir sporcuyu bir organizasyona götüremiyoruz"

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Daha önceki yıllarda 'Sharapova mı gelecek, şaka mı?' diye bakılan günlerden tenis ailesi olarak bugünlere geldik. Önümüzdeki 50, 100 yıl boyunca turnuva düzenleyebilecek bir merkezimiz var. Kadınlarda uluslararası turnuvalar vardı, ülkemizde gelecek yıllarda erkeklerde de düzenlenebilir" dedi.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turnuva ve alınan önemler hakkında bilgiler veren Durmuş, turnuvanın bu yıl seyircisiz olacağını da söyledi."UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİYLE ANTRENÖRLERİMİZİN EVDE KALDIĞI PANDEMİ DÖNEMİNDE ZAMANLARINI DAHA VERİMLİ HALE GETİRDİK"Pandemi sürecinin herkesi olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenisle ilgili birçok planlama yapıyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, tenis zengin sporu değil bununla ilgili çalışmalar vardı. Pandemi sürecinde turnuvalar iptal oldu, kötü bir dönem yaşadık. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığının uyarılarıyla birlikte normale dönmeye çalışıyoruz. Uzaktan eğitim sistemiyle antrenörlerimizin evde kaldığı pandemi döneminde zamanlarını daha verimli hale getirdik. 14 gün boyuncu günde 600-650 antrenörle internet üzerinden çalışmalar yapıldı. Sporcularla, bu dönem nasıl daha verimli olabilir diye sürekli iletişim halindeydik.  Ancak korda çıkmadan bu kadar olabiliyor. Ulusal turnuvalarımızı başlatmıştık, uluslararası turnuvalara da başlıyoruz" şeklinde konuştu."SHARAPOVA MI GELECEK, ŞAKA MI DİYE BAKILAN GÜNLERDEN TENİS AİLESİ OLARAK BUGÜNLERE GELDİK"Tenisin Türkiye'de geldiği konuma dikkat çeken başkan Cengiz Durmuş, "Daha önceki yıllarda Sharapova mı gelecek, şaka mı diye bakılan günlerden tenis ailesi olarak bugünlere geldik. Geleceğin 50, 100 yıl boyunca turnuva düzenleyebilecek bir merkezimiz var. Kadınlarda uluslararası turnuvalar vardı, gelecek yıllarda da erkeklerde düzenlenebilir. İstanbul Cup'a ortalamanın üstünde rağbet var. Gelecek yıllarda da daha fazla katılımla devam edecek. Bu sene seyircili olmayacak. Sadece az sayıda davetliler gelebilecek" ifadelerini kullandı."İSTİNYE KORTU KAMP VE EĞİTİM MERKEZİNE DÖNECEK"TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasının ardından İstanbul Tenis Merkezi'ne kort ilavesi yapmak istediklerini belirten Durmuş, "Gelecek yıllarda kort ilavesi düşünüyoruz. 1, 2 tane daha korta ihtiyacımız var. Orası kamp ve eğitim merkezine dönecek. Sporcuların dönemsel olarak kamp yapabileceği bir yer olacak. İstanbul Cup sonrasında da bunun planlamalarını yapacağız" diye konuştu."TEDBİRLER DOĞRULTUSUNDA HİÇBİR SPORCUYU BİR ORGANİZASYONA GÖTÜREMİYORUZ"Daha önce İstanbul'a gelen büyük tenisçilerle İstanbul Cup'ın tanıtımı için dikkat çekici farklı organizasyonlar yapıldığını ancak pandemi gerekçesiyle bunun bu yıl mümkün olamayacağını ifade eden Durmuş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) tedbirleri doğrultusunda hiçbir sporcuyu bir organizasyona götüremiyoruz. Büyük önlemler var. Sporcular belli yalıtımlardan geçiyor. Koridorlar, büyük titizlikle temizleniyor ve sporcular sonrasında o koridoru kimse kullanmıyor. Sporcuları da toplu olarak getirmeyeceğiz. Birli, ikili gruplar halinde araçlarla korta gelecekler. Biz de WTA'nın bu kurallarına önem verip, saygı gösteriyoruz. Turnuva alanına girecek herkesin testleri alınacak. Orada doktorumuz var. Her an Covid-19 testi yapabilecek imkanımız var."

İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TTF Başkanı Cengiz Durmuş: İstinye'deki tesis kamp ve eğitim merkezine dönecek - Son Dakika Spor

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