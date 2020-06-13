TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Ulusal Kamp Merkezi inşaatını ziyaret etti - Son Dakika

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Ulusal Kamp Merkezi inşaatını ziyaret etti

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, yenileme çalışmalarının sürdüğü Ulusal Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Ulusal Kamp Merkezi inşaatını ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, yenileme çalışmalarının sürdüğü Ulusal Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki TTF Ulusal Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulunan Cengiz Durmuş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve TTF Başkan Vekili Cem Tınaz'ın da katıldığı koordinasyon toplantısında tesisin son durumu değerlendirildi.

İstinye'de bulunan 25 bin metrekarelik alana sahip kamp merkezi ile 3 bin 500 seyirci kapasiteli 1 merkez kort olmak üzere toplam 5 kort, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, restoran ve yeni toplantı salonu Türk tenisine kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmuş, geçmiş yıllarda Türk tenisi adına önemli organizasyonların gerçekleştiği tesisi yenileyip daha geniş bir kapasiteyle ülke tenisine kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İnşaat faaliyetleri son hızla süren tesisimiz geçmiş yıllarda pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlerleyen günlerde faaliyete girecek yenilenen tesisimizde ülkemiz adına gurur verici birçok uluslararası turnuvaya, çalışmalara ve projelere imza atacak olmanın heyecanı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:37 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Ulusal Kamp Merkezi inşaatını ziyaret etti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız         
14:37
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak         
14:34
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi         
14:33
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış         
14:30
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı         
14:24
CZN Burak, CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi         
14:21
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:56
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti         
13:39
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı         
13:35
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı         
13:21
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular         
13:17
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi         
12:49
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı         
12:34
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek         
12:33
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
12:29
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı         
12:27
Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 16:13:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Ulusal Kamp Merkezi inşaatını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]