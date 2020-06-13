TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Ulusal Kamp Merkezi inşaatını ziyaret etti

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, yenileme çalışmalarının sürdüğü Ulusal Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki TTF Ulusal Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulunan Cengiz Durmuş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve TTF Başkan Vekili Cem Tınaz'ın da katıldığı koordinasyon toplantısında tesisin son durumu değerlendirildi.

İstinye'de bulunan 25 bin metrekarelik alana sahip kamp merkezi ile 3 bin 500 seyirci kapasiteli 1 merkez kort olmak üzere toplam 5 kort, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, restoran ve yeni toplantı salonu Türk tenisine kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmuş, geçmiş yıllarda Türk tenisi adına önemli organizasyonların gerçekleştiği tesisi yenileyip daha geniş bir kapasiteyle ülke tenisine kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İnşaat faaliyetleri son hızla süren tesisimiz geçmiş yıllarda pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlerleyen günlerde faaliyete girecek yenilenen tesisimizde ülkemiz adına gurur verici birçok uluslararası turnuvaya, çalışmalara ve projelere imza atacak olmanın heyecanı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.