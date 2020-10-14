TTF Başkanı Durmuş'tan Çubuk'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'ın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ziyareti

Ziyarette Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'un konuşması

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması TTF Başkanı Durmuş'tan Çubuk'a ziyaret

ANKARA (AA) – Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çubuk'ta Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, ziyarette yaptığı konuşmada, Çubuk'un küçük bir ilçe olmasına rağmen son yıllarda birçok sportif faaliyetle illeri geride bırakarak adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

İlçede son bir yılda tenis sporuna ilginin artmasının kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Durmuş, hem teşekkür etmek hem de birlikte yeni projeler yaparak bu ilgiyi daha da çok artırmak istediklerini ifade etti.

Çubuk'ta ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlemek istediklerini belirten Durmuş, şunları söyledi:

"Biz federasyon olarak tenis sporunu tabana yayarak daha çok kişinin tenis oynamasını istiyoruz. Bunun için yerel yönetimlerle çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tenisi elit sporluğundan çıkartıp herkesin ulaşabileceği bir spor branşı haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde turnuvalar düzenliyoruz. Yakında Şırnak'ta bir turnuvamız olacak. Çubuk'ta da sağ olsun arkadaşlar iyi şeyler yapmış ve kısa sürede 200- 250'ye yakın lisanslı sporcumuz olmuş. Burada tenis sporuna büyük bir ilgi olduğunu gördük. Bu da bizi çok heyecanlandırdı. Küçük bir ilçe olmasına rağmen birçok ilden daha fazla sportif faaliyetler sürdürüyor. Sporcu bir Cumhurbaşkanımız olması, iyi bir spor bakanımızın olması bizim için bir şans. Bu kapsamda yerel yönetimlerimizle bazı marka değerlerini de ön plana çıkartarak turnuvalar düzenliyoruz. Çubuk için de turşuyu ön plana çıkaracak bir turnuva düzenlemek istiyoruz. Sizi ziyaret etme sebeplerimden biri de teşekkür etmektir. Sayın bakanımızın herkesin spor yapabilmesi adına başlatmış olduğu kampanyaya biz de kendi branşımızda destek olmak istiyoruz. Bu konuda sizlerle birlikte çalışmalar yürütmek istiyoruz."

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Zaman zaman kendisinin de çocuklarıyla birlikte tenis oynadığını kaydeden Başkan Demirbaş, "Bizim bir tane tenis kortumuz var. Tenise ilçemizde çok fazla ilgi var ve tenis kortumuz yeterli gelmiyor. Bu nedenle bir proje geliştirdik ve 20 dönümlük alanda yüzme havuzu ve spor kompleksi yapacağız." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda TTF Başkanı Durmuş, Başkan Demirbaş'a tenis raketi hediye etti.

Ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve tenis antrenörleri de hazır bulundu.