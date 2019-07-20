TTF Başkanı Durmuş'tan Küçük Kulüp'e ziyaret
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Küçük Kulüp Derneğini ziyaret etti.
Türkiye Tenis Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:44 Kaynak: AA
Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Küçük Kulüp Derneğini ziyaret etti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Durmuş'u dernek başkanı Emre Sarıgedik ve federasyonun yönetim kurulu üyesi Bülent Necimoğlu'nun ağırladı.
Durmuş ziyarette yenilenen ve üstü makaralı sistemle kapatılabilen kortları inceledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sarıgedik, Durmuş'u kulüpte ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Ülkemizde tenisin gelişmesi için Başkan Durmuş ile omuz omuza çalışmak bizim için bir mutluluk vesilesi. Türk tenisinin yurt dışında da ses getirmesi için bana göre en önemli duraklardan biri olan İzmir
'den inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok iyi sporcular çıkacaktır. Bunun temelini atmak, altyapısını atmak için gerekli tüm girişimleri destekleyeceğimizi vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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