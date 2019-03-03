Son Dakika Haberleri: Ttf Club Mega Saray Tenis Turnuvası

Ttf Club Mega Saray Tenis Turnuvası

42 dakika önce

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Spor Toto ve Clup Mega Saray işbirliğinde Antalya'da düzenlenen TTF Club Mega Saray Tenis Turnuvası sona erdi.

Ttf Club Mega Saray Tenis Turnuvası, System.String[]
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Spor Toto ve Clup Mega Saray işbirliğinde Antalya'da düzenlenen TTF Club Mega Saray Tenis Turnuvası sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki Club Mega Saray Otel tenis kortlarında 8-10, 12, 14 yaş ve büyükler, erkekler, kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 679 sporcu mücadele etti.

Bugün oynanan final karşılaşmaların ardından turnuvada dereceye giren sporcular belirlendi. Buna göre, 9 yaş erkeklerde Onur Kuyumcu, 12 yaş erkeklerde Ahmet Efe Tunçoğlu, 14 yaş erkeklerde Mustafa Eymen Kınacı birinci oldu. 12 yaş kızlarda Aleyna Soyalp, 14 yaş kızlarda ise Derin Çetiner ilk sırada yer aldı.

Turnuva Başhakemi Ömer Levent Eralp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde en kalabalık organizasyonlarından birinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. 4 kategoride yapılan müsabakaların 28 Şubat'ta başladığını hatırlatan Eralp, turnuvada 15 hakemin görev aldığını belirtti.

Bugün oynanan final karşılaşmalarıyla turnuvanın sona erdiğini ifade eden Eralp, "Puan usulüne göre değişik gruplar var. Sporcular buradan aldıkları puanlarla daha üst turnuvalarda oynamaya hak kazanıyorlar." diye konuştu.

Dereceye giren sporculardan Ahmet Efe Tunçoğlu ise çok mutlu olduğunu ve iyi bir tenisçi olmak istediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Türkiye, Tenis, Saray, Spor
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