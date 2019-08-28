Son Dakika Haberleri: TTF'den, sporcu ve antrenörler için İspanya'da gelişim kampı
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TTF'den, sporcu ve antrenörler için İspanya'da gelişim kampı

1 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Avrupa Birliği (AB) Erasmus Artı projesi kapsamında, 15-30 Kasım tarihlerinde sporcu ve antrenörler için İspanya'da bir gelişim kampı düzenleyecek.

TTF'den, sporcu ve antrenörler için İspanya'da gelişim kampı, System.String[]
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Avrupa Birliği (AB) Erasmus Artı projesi kapsamında, 15-30 Kasım tarihlerinde sporcu ve antrenörler için İspanya'da bir gelişim kampı düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tenis Birliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve İspanya Tenis Federasyonunun ortaklığında, Etlik Tenis Kulübü girişimiyle başlatılan kamp 2 hafta sürecek.
Kampın, İspanya Tenis Federasyonu (RFET) ile birlikte organize edileceği, RFET'in görevlendireceği milli sporcu ve antrenörlerin de katılacağı bildirildi.
Kampa katılma hakkı elde edecek sporcular, yaş grupları TEB Türkiye Şampiyonaları'nın sonuçlarına göre belirlenecek.
Türkiye, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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