TTGA toplantısı yapıldı - Son Dakika
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TTGA toplantısı yapıldı

6 saat önce

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

TTGA toplantısı yapıldı, System.String[]

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında ilk toplantısını yaptı.


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) ilk toplantısı Ankara'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığındaki toplantıya Akdeniz bölgesini temsilen yönetime seçilmiş olan Burhan Sili de katıldı. Bakan Ersoy, ajansın 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

mehmet ersoy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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