TTGV Yeşil Başarı Öyküleri'nde inovasyon projeleri tanıtıldı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, inovasyon konusunda çalışan Türkiye'deki genç nüfusun bilim döneminin öncüsü olacağını söyledi.

"Yeşil Başarı Öyküleri" panellerinin ilki TTGV Yönetim Kurulu tarafından Ege Bölgesi Sanayi Bölgesi'nde düzenlendi.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, açılış konuşmasında, dünyada verimlilik ve katma değer konularının tartışıldığını belirterek, girişimcilik, inovasyon, belirsizliğin yönetimi, yeni globalizasyon gibi konuların şirketlerin günlük fonksiyonları arasında yer aldığını vurguladı.

Yeşil Başarı Öyküleri'nin temelinde de sürdürülebilirlik konusunun bulunduğuna dikkati çeken Ultav, şöyle konuştu:

"İnovasyon artık 1920'lerde, 1980'lerde olduğu gibi değil. Bugünün inovasyonu tamamen gerçek dünya problemlerine bilim yoluyla çözüm bulmak demek. Bunun merkezinin Ege Bölgesi olması yönünde gördüğüm büyük belirtiler var. Dünyada 400 yıldır devam eden bir endüstriyel devrim var. Endüstriyel, dijital devrimin üzerine önümüzdeki dönemin en etkin parçasının bilim dönemi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de eğitimli büyük bir genç toplum var, bütün bu gelişmeler konusunda öncü olabileceklerini görüyorum. "

Ultav, sürdürülebilir temiz üretim konusuna önem verdiklerini vurgulayarak, "Yeşil Başarı Öyküleri dediğimiz türden başarılı cesaretlendirici uygulamaların geliştirme süreçleri ve hem firmaya hem de ilgili paydaşlara kazanımlarını ekosistemle mümkün olduğunca paylaşılmasına etkinliklerle, yayınlarla yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise teknoloji üreten Türkiye vizyonu ile çalıştıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarından ardından İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Emine Bilgen Eymirli, "Temiz Üretim Uygulamalarına Bölgesel Bakış ve Yeşil Büyüme Yaklaşımı" başlıklı sunum yaptı.

İZKA sunumunun ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu'nun moderatörlüğünde "TTGV Yeşil Başarı Öyküleri" paneli yapıldı.

Panelde, TTGV, İZKA ve EBSO iş birliği ile yürütülen "İzmir'de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi" uygulama sonuçları açıklandı.