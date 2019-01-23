Ttk'da 2018 Yılında Bin 741 İşçi Yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında 2018 yılı verilerine göre meydana gelen kazalarda bin 741 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında 2018 yılı verilerine göre meydana gelen kazalarda bin 741 işçi yaralandı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2018 yılı Ocak-Kasım kaza sayıları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Ocak ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 23, Amasra Müessesesinde 6, Üzülmez Müessesesinde 46, Karadon Müessesesinde 57 ve Kozlu Müessesesinde 29 olmak üzere toplam 161 işçi yaralandı. Şubat ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 17, Amasra Müessesesinde 12, Üzülmez Müessesesinde 40, Karadon Müessesesinde 48 ve Kozlu Müessesesinde 30 olmak üzere toplam 147 işçi yaralandı.



Mart ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 14, Amasra Müessesesinde 14, Üzülmez Müessesesinde 46, Karadon Müessesesinde 56 ve Kozlu Müessesesinde 31 olmak üzere toplam 161 işçi yaralandı. Nisan ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 17, Amasra Müessesesinde 14, Üzülmez Müessesesinde 38, Karadon Müessesesinde 46 ve Kozlu Müessesesinde 32 olmak üzere toplam 147 işçi yaralandı. Mayıs ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 13, Amasra Müessesesinde 8, Üzülmez Müessesesinde 38, Karadon Müessesesinde 61 ve Kozlu Müessesesinde 29 olmak üzere toplam 149 işçi yaralandı.



Haziran ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 31, Amasra Müessesesinde 8, Üzülmez Müessesesinde 25, Karadon Müessesesinde 51 ve Kozlu Müessesesinde 35 olmak üzere toplam 150 işçi yaralandı. Temmuz ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 20, Amasra Müessesesinde 13, Üzülmez Müessesesinde 37, Karadon Müessesesinde 59 ve Kozlu Müessesesinde 50 olmak üzere toplam 179 işçi yaralandı.



Ağustos ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 25, Amasra Müessesesinde 11, Üzülmez Müessesesinde 31, Karadon Müessesesinde 41 ve Kozlu Müessesesinde 29 olmak üzere toplam 137 işçi yaralandı. Eylül ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 20, Amasra Müessesesinde 8, Üzülmez Müessesesinde 38, Karadon Müessesesinde 57 ve Kozlu Müessesesinde 38 olmak üzere toplam 161 işçi yaralandı. Ekim ayında meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 28, Amasra Müessesesinde 2, Üzülmez Müessesesinde 49, Karadon Müessesesinde 68 ve Kozlu Müessesesinde 39 olmak üzere toplam 186 işçi yaralandı. Kasım ayında ise meydana gelen kazalarda Armutçuk Müessesesinde 12, Amasra Müessesesinde 9, Üzülmez Müessesesinde 32, Karadon Müessesesinde 69 ve Kozlu Müessesesinde 41 olmak üzere toplam 163 işçi yaralandı.



2018 yılının ilk 11 ayında Armutçuk Müessesesinde 220, Amasra'da 105, Üzülmez'de 420, Karadon'da 613, Kozlu'da 383 olmak üzere toplam bin 741 işçi yaralandı. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi

İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu

Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması