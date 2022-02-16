TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitif - Son Dakika
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TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitif

16.02.2022 16:23

TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitifZONGULDAK Genel Maden İşçiler Sendika Başkanı Hakan Yeşil, madenlerdeki korona virüs vaka sayıları ve aşılama oranları hakkında açıklamalarda bulundu.

TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitif

ZONGULDAK Genel Maden İşçiler Sendika Başkanı Hakan Yeşil, madenlerdeki korona virüs vaka sayıları ve aşılama oranları hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendika Genel Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde 41 arkadaşının korona virüs testinin pozitif çıkarak evinde karantina altına alındığını açıkladı. Başkan Yeşil, aşılama oranın ise yüzde 95'lere kadar yükseldiğini belirtti. Yeşil, "Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda artan bir salgın olayı var. 2 senedir yaşıyoruz. Şuan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda tamamında 41 arkadaşımızın testi pozitif. Arkadaşlarımız şuanda karantinada. Salgının ilk başındaki gibi yüksek değil, bu sevindirici bir durum. Bizde de birinci ve ikinci doz aşılama oranı yüzde 95'leri buldu. Arkadaşlarımızın tamamının sağlık durumu iyi. Bizler de takip ediyoruz. Türkiye'de son zamanlarda takip ettiğimiz gibi vaka sayıları pik yaptı. Vaka sayıları çok yükseldi. Ama geçtiğimiz aylara göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda sayılar çok şükür düşük" ifadelerini kullandı.

"Aynı kafeslerle yer altına iniyoruz"

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin aynı kafeslerle yer altına indikleri için korona virüse yakalanma oranın yüksek olduğunu söyleyerek, "Yani şunu söyleyeyim biz pandeminin en zor zamanlarını gördük. Bizim işimizin gereği biz kafeslerle yerin altına giriyoruz. Yer yüzündeki arkadaşlarımızla aynı iş yerlerinde aynı kafeslere girip çıkıyorlar. Kafeslerle inmemiz sebebiyle bizim yakalanma oranımız daha yüksek. Ama bizim aldığımız arkadaşlarımızın aldığı önlemlerle bu rahatsızlığı, pandemi sürecini çok şükür ki sıkıntısız bir şekilde geçirdik. Arkadaşlarımız 2 senedir hem işlerine sahip çıkma hem de yer altındaki zenginliği yer yüzüne çıkarma hem de pandemi ile mücadele anlamında çalışıyorlar. Şahsım adına hepsine teşekkür ediyorum. Pandemi eklenince çalışma şartları biraz daha zorlaşıyor. Buna rağmen arkadaşlarımız kendini koruma anlamında çalışıyorlar" diye konuştu.

TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitif
TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitif
TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitif
TTK'da çalışan 41 madencinin testi pozitif

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Kaynak: İHA

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